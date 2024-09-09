Орлов раскритиковал футбол «Динамо»

«Оборона у «Динамо» не дает оптимизма для стабильной игры. Тюкавин тоже не встроен в игру пока. Вроде отдельно футболисты хорошие, а пока нет коллектива, игра не поставлена», - цитирует комментатора «РБ Спорт».