Орлов раскритиковал футбол «Динамо»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру московского «Динамо» на старте сезона-2024/2025.
«Оборона у «Динамо» не дает оптимизма для стабильной игры. Тюкавин тоже не встроен в игру пока. Вроде отдельно футболисты хорошие, а пока нет коллектива, игра не поставлена», - цитирует комментатора «РБ Спорт».
По итогам семи туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 13 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка. В следующем поединке столичный клуб сыграет у себя дома с грозненским «Ахматом».
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