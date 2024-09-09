Газизов высказался о возможном подписании Джикии

Шамиль Газизов, который занимает должность спортивного директора махачкалинского «Динамо», снова высказался о возможном подписании 30-летнего защитника Георгия Джикии.

«Мы ждём его в Махачкале – мяч сейчас на его стороне. Пока никаких переговоров с Георгием нет, мы его ждём, а сам Джикия может набрать нам в любой момент. Он просто может сказать «я готов», и для нас этого уже будет достаточно», - цитирует Газизова Sport24.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев говорил о том, что Георгий Джикия перейдёт в клуб, если не сможет найти себе более статусной команды.

Напомним, что Георгий Джикия обрёл статус свободного агента по завершению сезона 2023/2024, когда истёк срок его контракта со «Спартаком». Московский клуб решил не предлагать опытному защитнику новый трудовой договор.