«Зенит» обратился к Сергею Волкову

Пресс-служба петербургского «Зенита» поздравила защитника команды Сергея Волкова с днем рождения. Сегодня, 9 сентября, российскому футболисту исполнился 21 год.

«Мы высоко ценим Ваш спортивный характер и несгибаемую волю к преодолению трудностей. От всей души поздравляем Вас с праздником и желаем скорейшего восстановления и возвращения на футбольное поле!» - говорится в публикации «сине-бело-голубых» в социальных сетях.

Напомним, что Волков перешел в «Зенит» из «Краснодара» в летнее трансферное окно. Защитник провел в этом сезоне шесть матчей за петербургский коллектив.