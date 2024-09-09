Классен назвал главные отличия России от Германии

Бывший футболист московского «Спартака» Леон Классен рассказал о главных отличиях между Россией и Германией.

«В Германии в воскресенье всё закрыто, а в Москве каждый день всё круглосуточно работает. Ещё в России есть сервис и приложения, которых нет в Германии. Ну и, конечно, пробки, а также очень много людей...» - цитирует Классена «Спорт-Экспресс».

Всего за «Спартак» Леон Классен провёл 32 официальных матча в различных соревнованиях. В них защитник записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра. Минувшим летом Классен перебрался в датский «Лонгбю».

Отметим, что «Спартак» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.