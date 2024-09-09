Пиняев назвал пожелание о работе «Зенита»

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о работе Андрея Аршавина в правлении «Зенита».

«Я вижу, что Андрей Сергеевич [Аршавин] всеми силами пытается изменить стратегию и притягивать как можно больше российских футболистов в «Зенит». Хочется, чтобы нашлись те, кто имеет более высокий статус и поддержит его идею. Пускай они не возьмут седьмое подряд чемпионство, но они поменяют стратегию и добьются результата», - сказал Пиняев в интервью для канала Nobel в YouTube.

Напомним, что недавно Сергей Пиняев продлил контракт с «Локомотивом». Новый трудовой договор рассчитан до середины 2028 года.

Пиняев объяснил, почему пока не перейдёт в «Зенит»