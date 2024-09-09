Переход Уткина в «Хатайспор» может сорваться

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы хавбека «Ростова» Даниила Уткина, дал комментарий по поводу возможного перехода своего клиента в турецкий клуб «Хатайспор».

«Мы прошли медосмотр. Но сложились некоторые обстоятельства - мы не можем договориться по условиям личного контракта. Есть вероятность, что сделка не состоится. Пока переговоры идут сложно», - передает слова представителя футболиста «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что Уткин может присоединиться к турецкому клубу на правах аренды с правом выкупа.

Даниил выступает за «Ростов» с 2022 года. Его контракт рассчитан еще на два года.