Пиняев объяснил, почему пока не перейдёт в «Зенит»

Форвард «Локомотива» Сергей Пиняев отреагировал на слова Андрея Аршавина. Член совета директоров «Зенита» говорил, что Пиняеву нужно переходить или в питерский клуб или в европейский.

«Про топ-лигу согласен, а про «Зенит» - не согласен. Я не вижу смысла менять команду в России. В «Зените» самые сильные легионеры, а сколько там играет русских футболистов? Я не думаю, что «Зенит» поменяет стратегию своего футбола ради Пиняева. Если я увижу, что «Зенит» действительно пытается развивать российских футболистов и делать ставку на них, чтобы они делали результат, а не были на подхвате у латиноамериканцев, то, возможно, будет смысл об этом поговорить. Но пока я вижу, что ставка делается не на русских игроков. Я не вижу смысла своего присутствия там», - сказал Пиняев для канала Nobel в YouTube.