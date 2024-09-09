Соболев после дебюта в «Зените» обратился к Семаку

Центральный форвард петербургского «Зенита» Александр Соболев пообщался с журналистами после дебютного поединка за «сине-бело-голубых».
«Нормально себя чувствовал на поле. Но 1,5 месяца не играл - это даёт о себе знать. Отыграл 84 минуты. Спасибо тренерскому штабу, что дали столько игрового времени. Это компенсирует то, что потерял за 1,5 месяца», - приводит слова нападающего «Матч ТВ».
Накануне «Зенит» сыграл товарищескую встречу с «Кайратом». Чемпион России одержал победу со счетом 4:3.
Соболев пополнил ряды петербургского клуба минувшим летом, перейдя из столичного «Спартака». Форвард подписал контракт по схеме 3+1.
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