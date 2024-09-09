Соболев после дебюта в «Зените» обратился к Семаку

«Нормально себя чувствовал на поле. Но 1,5 месяца не играл - это даёт о себе знать. Отыграл 84 минуты. Спасибо тренерскому штабу, что дали столько игрового времени. Это компенсирует то, что потерял за 1,5 месяца», - приводит слова нападающего «Матч ТВ».