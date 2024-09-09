Стало известно, что сказал Соболев после первого матча за «Зенит»

Новичок петербургского «Зенита» Александр Соболев поделился впечатлениями от дебютного поединка за новый клуб.
«Ощущения хорошие. Рад, что дебютировал. Правда, пока только в товарищеской игре. Но всё же это дебют. Первые 15 минут было тяжеловато. Потом продышался, разбегался и стало полегче», - передает слова нападающего телеканал «Матч ТВ».
Соболев принял участие в товарищеском поединке «Зенита» против «Кайрата». Подопечные Сергея Семака отпраздновали победу со счетом 4:3.
Александр перешел в питерский клуб из московского «Спартака». Он подписал трехлетний трудовой договор с возможностью продления.
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