Стало известно, что сказал Соболев после первого матча за «Зенит»

«Ощущения хорошие. Рад, что дебютировал. Правда, пока только в товарищеской игре. Но всё же это дебют. Первые 15 минут было тяжеловато. Потом продышался, разбегался и стало полегче», - передает слова нападающего телеканал «Матч ТВ».