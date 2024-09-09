Классен ответил, был ли конфликт между Абаскалем и Слишковичем

Бывший игрок «Спартака» Леон Классен ответил на вопрос, был ли конфликт между Гильермо Абаскалем и Владимиром Слишковичем, о чём писали в прессе.

«По крайней мере на команду они это не вываливали. Я сам такого не замечал... Может быть, были какие-то небольшие моменты, из которых можно было додумать, что у них не совсем хорошие отношения, но это происходило нечасто и команде они это не показывали», - цитирует Классена «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Гильермо Абаскаль был уволен с должности главного тренера «Спартака» в апреле на фоне неудовлетворительных результатов команды. Владимир Слишкович в тот момент принял команду на временной основе. Вскоре после назначения Деяна Станковича Слишкович покинул московский клуб.

«Спартак» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.