Смородская положительно оценила переход Миранчука в «Сьон»

Ольга Смородская, экс-президент московского «Локомотива», прокомментировала информацию о потенциальном трансфере российского хавбека Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».
«Очень хорошо оцениваю переход Миранчука в «Сьон». В «Локомотиве» он сидел на лавке, а там он будет играть. Швейцарский футбол сейчас на подъёме. Надо только радоваться за Антона», - цитирует Смородскую «Чемпионат».
В настоящий момент Миранчук является свободным агентом. Последним местом работы 28-летнего полузащитника был московский «Локомотив». Контракт между сторонами истек в конце прошлого сезона.
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