Смородская положительно оценила переход Миранчука в «Сьон»

«Очень хорошо оцениваю переход Миранчука в «Сьон». В «Локомотиве» он сидел на лавке, а там он будет играть. Швейцарский футбол сейчас на подъёме. Надо только радоваться за Антона», - цитирует Смородскую «Чемпионат».