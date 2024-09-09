«У меня есть своё мнение»: Экс-игрок «Спартака» высказался о трансфере Соболева в «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Леон Классен дал комментарий по поводу состоявшегося перехода нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«В футболе всякое бывает. Он не первый и не последний, кто поиграет и за «Спартак», и за «Зенит». Каждый сам решает: нормально это или нет. У меня есть своё мнение, но я не буду им делиться», - цитирует Классена «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Александр Соболев дебютировал за «Зенит» в воскресном товарищеском матче против «Кайрата». Нападающий, который недавно подписал с «сине-бело-голубыми» контракт по схеме «3+1», ушёл с футбольного поля без забитого гола.

«Зенит» после семи туров является лидером Российской премьер-лиги.