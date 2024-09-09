Тюкавин раскрыл свою цель по количеству голов

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, какую планку по голам он поставил перед собой в сезоне 2024/2025.

«Забить минимум 15 голов и в то же время постараться отдавать передачи на партнёров», - цитирует Тюкавина «РИА Новости».

В семи прошедших турах Премьер-лиги Константин Тюкавин смог забить только один гол, расписавшись в воротах «Акрона».

На текущий момент «Динамо» располагается на шестой позиции в турнирной таблице российского чемпионата. От лидирующего «Зенита» команда Марцела Лички отстаёт на четыре зачётных балла (13 очков против 17).