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Тюкавин раскрыл свою цель по количеству голов

09 Сентября 2024 • 12:02 Комментировать

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, какую планку по голам он поставил перед собой в сезоне 2024/2025.

«Забить минимум 15 голов и в то же время постараться отдавать передачи на партнёров», - цитирует Тюкавина «РИА Новости».

В семи прошедших турах Премьер-лиги Константин Тюкавин смог забить только один гол, расписавшись в воротах «Акрона».

На текущий момент «Динамо» располагается на шестой позиции в турнирной таблице российского чемпионата. От лидирующего «Зенита» команда Марцела Лички отстаёт на четыре зачётных балла (13 очков против 17).

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин
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