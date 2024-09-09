Григорян назвал футболиста, на котором держится игра «Спартака»

Известный российский специалист Александр Григорян поделился мнением об игре аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко за московский «Спартак».

«Все отмечают Барко за его яркую игру, но на самом деле убери его – и вся яркая игра «Спартака» закончится», - приводит слова тренера пресс-служба РПЛ.

Напомним, что 25-летний хавбек присоединился к «красно-белым» минувшим летом. «Спартак» заплатил за него аргентинскому клубу «Ривер Плейт» 14 миллионов евро.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Эсекьель провел шесть поединков, записав на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.