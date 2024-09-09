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Заур Хапов высказался о перспективах Сафонова и Худякова

09 Сентября 2024 • 11:41 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
14.09 12:00

Тренер «Локомотива» Заур Хапов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру Евгения Латышонка за «Зенит» и рассказал, какие ещё наши вратари могут в ближайшем будущем уехать выступать в зарубежные чемпионаты.  

- Наши голкиперы Матвей Сафонов и Даниил Худяков уехали выступать в Европу. Какие перспективы у них видите?

- Раз их пригласили, значит, у них есть все качества. Особенно у Матвея Сафонова. «ПСЖ»  – это суперклуб. Раз Матвея взяли за большие деньги, значит, на него рассчитывают. Сафонов – сильный, качественный вратарь. У нас сложился такой стереотип, что если россиянин уедет за границу, то не будет играть. Я думаю, он ни в чем не уступает иностранным голкиперам. Понятно, что есть свои нюансы: имя Доннаруммы, как примет Матвея раздевалка. Все от него зависит. Но то, что у Сафонова есть все качества, чтобы стать основным вратарем, это точно.

- Видели игры Сафонова?

- Видел его дебютный матч. Но главное, как он проявляет себя на тренировках. Все смотрится по тренировкам. Он должен выглядеть лучше первого номера, чтобы играть. А так, конечно, ему будут давать шансы, но чтобы стать основным голкипером ему надо потерпеть, влиться в команду, чтобы ребята видели, что если он стоит на воротах, то сзади будет все надежно. Это очень важно.

- А какие перспективы у Худякова в «Штурме»?

- Даня давно хотел поехать в Европу. Это была его мечта. Он попал в команду, которая будет играть в Лиге чемпионов. Ему здесь было сложновато, потому что он проиграл конкуренцию Лантратову, а ему нужно было играть. Раз он со своими агентами так решил, я его только поддержал. Мы были с ним на связи. Я ему пожелал, чтобы все сложилось, чтобы он проявил себя. У него тоже есть для этого все качества. Худяков – молодой, перспективный вратарь. В Европе таких любят.

- Вы видите еще каких-то российских голкиперов, которые тоже могли бы в ближайшем будущем уехать в Европу?

- У нас очень хорошая школа вратарей. Есть Латышонок, Агкацев, Даниил Веселов. Правда, он только начинает. А вот таких, которые стабильно играют, много. И молодых качественных голкиперов у нас тоже хватает.   

- Не удивлены, как здорово Латышонок начал выступать за «Зенит»?

- Нет. Я видел его по играм за «Балтику». Но это две разные команды. В «Балтике» много моментов, а в «Зените» нет. Но ты должен выручать, когда надо. Пока он справляется. Молодец.  

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- У него теперь только одна дорога – Европа?

- Ему надо еще закрепиться в «Зените». Прошло мало матчей. Ему надо играть так же качественно на протяжении долгого времени. А так это сильный вратарь.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Алексей Сафонов Заур Хапов Евгений Латышонок Даниил Худяков ещё теги

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