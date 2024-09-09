Классен - об отставке Абаскаля: «Если тренера увольняют, игроки виноваты не меньше»

Бывший защитник московского «Спартак» Леон Классен, ныне выступающий за датский «Люнгбю», вспомнил об увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых».
«Как воспринял отставку Абаскаля? Если тренер уходит, значит, мы как команда что-то делали плохо и виноваты не меньше. Понятно, что были и его ошибки, но матчи проигрывали мы», - приводит слова Классена «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака» в апреле. В настоящий момент пост наставника «народной команды» занимает сербский специалист Деян Станкович.
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