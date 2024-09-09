Литвинов высказался о трансфере в Европу

Защитник сборной России и столичного «Спартака» Руслан Литвинов дал комментарий касательно возможного трансфера в Европу.
«В течение двух лет. Если показывать свой максимум и понравиться за границей, никаких преград не будет. И в первую очередь выиграть со «Спартаком» чемпионат, тогда, я думаю, точно всё получится», - приводятся слова футболиста на ютуб-канале Nobel.
Литвинов – воспитанник футбольной академии «красно-белых». Срок действующего трудового соглашения между Русланом и московским клубом рассчитан до середины 2026 года.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний защитник сыграл пять матчей и получил желтую карточку.
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