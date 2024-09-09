Станкович или Семак: назван лучший тренер старта РПЛ

Стало известно имя лучшего тренера Российской премьер-лиги по итогам июля и августа.

Как сообщает пресс-служба турнира, награду получил главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак. Примечательно, что голоса при выборе победителя разделились. Эксперты РПЛ признали лучшим Семака, в опросе болельщиков победил Деян Станкович («Спартак»), а в голосовании экспертов «Матч Премьер» лучшим стал Михаил Галактионов («Локомотив»).

Голоса экспертов РПЛ являются приоритетными при спорном результате голосования. Поэтому награда досталась Семаку.

По итогам семи туров Премьер-лиги «Зенит» с 17 очками занимает первое место.