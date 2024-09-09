Классен рассказал о реакции на арест Промеса

«Поначалу мы думали, что ничего страшного - все будет нормально и его вернут. Но все мы знаем, что происходило дальше. Конечно, это шок. Переживали за него. Рад, что он опять может играть в футбол», - приводит слова Классена «Спорт-Экспресс».