Пиняев: «Лучше я воспользуюсь шансом, чем буду всю жизнь в шоколаде в России»

«Лучше я воспользуюсь шансом, который у меня будет, поеду, и у меня не получится, нежели я буду всю жизнь в шоколаде в России и не воспользуюсь шансом, попробовать себя на другом уровне. Вот и всё», - высказался футболист «железнодорожников» на ютуб-канале Nobel.