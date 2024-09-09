Пиняев: «Лучше я воспользуюсь шансом, чем буду всю жизнь в шоколаде в России»

Атакующий полузащитник Сергей Пиняев, права на которого принадлежат столичному «Локомотиву», рассказал о желании попробовать свои силы в Европе.
«Лучше я воспользуюсь шансом, который у меня будет, поеду, и у меня не получится, нежели я буду всю жизнь в шоколаде в России и не воспользуюсь шансом, попробовать себя на другом уровне. Вот и всё», - высказался футболист «железнодорожников» на ютуб-канале Nobel.
В нынешнем сезоне чемпионата России 19-летний вингер провел шесть матчей. Пиняев забил гол и сделал результативную передачу. Контракт Сергея с «Локомотивом» рассчитан до лета 2028 года, его рыночный ценник – восемь миллионов евро.
Бан пользователя