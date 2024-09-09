Литвинов назвал футболиста «Спартака», который мог бы играть в «Манчестер Юнайтед»

Хавбек столичного «Спартака» Руслан Литвинов назвал российского футболиста, который имел бы шансы заиграть в английском клубе «Манчестер Юнайтед». Полузащитник выделил одноклубника Даниила Зорина.

«Назову Даню Зорина. Один из фаворитов, кто может попасть в «Манчестер Юнайтед». Он главный талант России? По моему мнению, да», - рассказал футболист на ютуб-канале Nobel.

После семи туров Российской премьер-лиги спартаковцы набрали 14 баллов и располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Зенита» на три очка.