Бывший футболист «Локомотива» Игорь Чугайнов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о выступлении «Локомотива», Алексее Батракове и Максиме Глушенкове.

- Вас, как ветерана «Локомотива», наверняка радует выступление команды в этом сезоне. Благодаря чему она так удачно играет?

- В футболе иногда все случается вопреки. В команде могут происходить незаметные для широкой публики вещи, которые приводят к положительному результату. В клубе подобрался коллектив, который понимает друг друга, начиная с игроков и заканчивая тренерским штабом. Это приводит к такому положительному результату. Галактионов нашел подход к ребятам.

- Батраков удивляет в этом сезоне?

- Не хочется никого выделять. Надо подождать хотя бы до зимней паузы и посмотреть, удержит ли Батраков свой уровень. А то у нас часто любят раздавать авансы по двум матчам, а потом человек пропадает.

- Батракова даже с Лоськовым сравнивают. Видите какие-то сходства?

- Я никого не могу сравнить с Лоськовым. Я с ним играл. Он «видит спиной», одинаково владеет двумя ногами. Я таких футболистов больше не встречал.

- «Локомотиву» удалось даже забраться на первую строчку таблицы и полидировать какие-то время. «Зенит» не выглядит таким уж грозным в этом сезоне?

- Думаю, борьба за первое место будет. Народ уже заждался. Ведь интересно не когда одна команда становится чемпионом десять раз подряд, а кто-то ей бросает вызов. Попытки есть создать «Зениту» проблемы в чемпионской гонке, но пока не получается.

- Но в этом сезоне питерцы три раза сыграли вничью.

- Надо смотреть, что будет перед зимним перерывом. Сейчас у «Зенита» есть проблемы, но на длинной дистанции все команды подвержены спадам. Кто более ровно пройдет этот осенний отрезок, тот и будет на первом месте.

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- «Локомотив» сможет составить конкуренцию команде Семака?

- Вполне. Почему нет? Как мы видим, «Зенит» тоже дает осечки. Связано ли это с отсутствием Глушенкова? Не думаю. У питерцев нормальная скамейка. Просто на лидеров всегда настраиваются по-особенному.

- Удивлены, что Глушенков так быстро стал лидером «Зенита»?

- Элемент неожиданности есть. Просто пошло у человека. Так бывает. Никто не может объяснить, почему в одной команде у футболиста получается, а в другой нет. Сложились многие факторы.

- Кто еще составит конкуренцию за первое место?

- Есть большая группа команд. Это все московские клубы и «Краснодар». ЦСКА тоже не выпал из гонки. «Спартак» неплохо играет в этом сезоне.

- За счет Барко?

- Не сказал бы. Хотя это будет видно только тогда, когда Барко не будет на поле. Вот если сейчас «Зенит» начнет буксовать, мы можем сказать, что он играл за счет одного футболиста.

Елена Григорьевская