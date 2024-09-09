Наумов высказался о векторе развития «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, что «Локомотив» является самым российским клубом в Премьер-лиге.

«Абсолютно правильный вектор развития «Локомотива». Особенно со стороны бойкота европейского, это очень правильно и об этом многие говорят, что нужно обратить внимание на своих футболистов. Мне не нравится, как развивается «Зенит», «Динамо» или «Краснодар». Возьмите сборную, там 8-10 человек, а это потому, что кого возьмёшь из «Зенита»? Там играет 2-3 человека. Я считаю, что это правильное развитие сейчас, и наши футболисты - и Батраков, и Раков - показывают себя с хорошей стороны. Школа «Локомотива» всегда себя хорошо проявляла», - сказал Наумов.

В составе «Локомотива» выступают лишь четыре легионера: Лукас Фассон (Бразилия), Жерзино Ньямси (Франция) Эдгар Севикян и Наир Тикнизян (оба - Армения).