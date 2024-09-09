Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил махачкалинское «Динамо», по итогам 7 туров чемпионата России набравшее 8 очков и идущее на 9-м месте.

- «Динамо» Махачкала показывает достаточно солидную игру, и это неслучайно. Биджиев же в своё время выступал за «Локомотив» – и его дух он прививает своей нынешней команде. Где-то «Динамо» Махачкала проигрывает, где-то есть у них недочёты, но в целом команда хорошо смотрится. Пока ещё недостаточно людей приходит на «Анжи Арену» – я знаю, сколько туда ходило раньше. Думаю, со временем там будет собираться полный стадион. Болельщики в Дагестане любят и понимают футбол, они достаточно умные и грамотные, – подчеркнул Стипиди.

Сегодня, 9 сентября, «Динамо» Махачкала проведёт товарищеский матч с грозненским «Ахматом».