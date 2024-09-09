Классен назвал причину, почему покинул «Спартак»

«Я осознавал, что мне необходимо играть. Еще в прошлом году искали варианты для аренды. Понимал, что нужно делать следующий шаг. За 2,5 года я играл очень мало. Нужно было двигаться вперед», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».