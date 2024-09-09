Классен назвал причину, почему покинул «Спартак»

Бывший защитник московского «Спартака» Леон Классен прокомментировал уход из российского топ-клуба.
«Я осознавал, что мне необходимо играть. Еще в прошлом году искали варианты для аренды. Понимал, что нужно делать следующий шаг. За 2,5 года я играл очень мало. Нужно было двигаться вперед», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Классен сейчас является игроком датского «Люнгбю». Леон заключил с клубом двухлетнее трудовое соглашение.
За «Спартак» 24-летний защитник выступал с 2022 по 2024 год. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 500 тысяч евро.
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