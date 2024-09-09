Волков рассказал о конкуренции в «Зените»

Защитник петербургского «Зенита» Сергей Волков поделился мнением об игровой практике в стане «сине-бело-голубых».
«Я конкурирую со Караваевым, который является игроком сборной России. Поэтому для меня это интересный опыт с сильным игроком, с которым я могу конкурировать на равных», - поделился мнением Волков в выпуске на ютуб-канале Nobel.
Напомним, что Сергей является воспитанником футбольной академии «Краснодара». В летнее трансферное окно защитник перешел в петербургский клуб. Рыночная стоимость Волкова оценивается порталом Transfermarkt в 4,5 миллиона евро.
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