Гилерме высказался о возможном трансфере Миранчука в «Сьон»

«Я очень рад, что Антон нашёл себе команду. Надеюсь, он тоже счастлив. Всё это время мы очень сильно переживали. Он хотел играть в Европе, думаю, ему там будет хорошо», - приводятся слова голкипера на страницах «Чемпионата».