Гилерме высказался о возможном трансфере Миранчука в «Сьон»

Бывший вратарь московского «Локомотива» Гилерме поделился мнением о потенциальном трансфере российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарский клуб «Сьон».
«Я очень рад, что Антон нашёл себе команду. Надеюсь, он тоже счастлив. Всё это время мы очень сильно переживали. Он хотел играть в Европе, думаю, ему там будет хорошо», - приводятся слова голкипера на страницах «Чемпионата».
Напомним, что в настоящий момент Миранчук является свободным агентом. Последним местом работы 28-летнего полузащитника был московский «Локомотив», который он покинул минувшим летом.
если бы в Аякс перешел, было бы интересно понаблюдать за ним там, глядишь в футбол научили играть)