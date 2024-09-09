Экс-игрок «Спартака» рассказал о трансфере в Данию

Защитник датского «Люнгбю» Леон Классен в разговоре с журналистами высказался о трансфере в датский клуб. Стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано на два года.

«Хотел вернуться в Европу и развиваться здесь. Были разные предложения, в том числе из России. Но выбрал датский чемпионат. Хочу проявить себя, а затем сделать следующий шаг в карьере», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что до переезда в чемпионат Дании Классен являлся футболистом московского «Спартака». Стороны расторгли трудовое соглашение в конце июня текущего года.