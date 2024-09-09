Вратарь ЦСКА готов перейти в «Спартак»

Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун, ранее игравший в аренде за «Урал», высказался относительно возможного трансфера в другой столичный клуб – «Спартак».

«Спартак»? Почему нет? Всё может быть», - заявил голкипер на ютуб-канале Nobel.

Трудовое соглашение 28-летнего вратаря с «армейцами» рассчитано до середины 2028 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Помазуна оценивается в два миллиона евро.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги вратарь отыграл за «Урал» 29 поединков. Помазун пропустил 44 гола, а в семи встречах сохранил свои владения в неприкосновенности.