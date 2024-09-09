Мантуан: «Зенит» не может позволять себе пропускать три мяча»

Полузащитник петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о прошедшем товарищеском поединке против «Кайрата». Матч получился очень результативным и завершился победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:3.
«Мы не можем позволять себе так играть в обороне и пропускать три мяча. При этом в атаке мы создавали хорошие моменты, которые смогли реализовать, поэтому и добились положительного результата», - высказался бразильский легионер в эфире телеканала «Матч ТВ».
После семи туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 17 баллов и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака забили 18 голов и пропустили всего один.
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