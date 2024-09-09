Мантуан: «Зенит» не может позволять себе пропускать три мяча»

«Мы не можем позволять себе так играть в обороне и пропускать три мяча. При этом в атаке мы создавали хорошие моменты, которые смогли реализовать, поэтому и добились положительного результата», - высказался бразильский легионер в эфире телеканала «Матч ТВ».