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Переход Зиньковского из «Спартака» в «Локомотив» сорвался – названа причина

09 Сентября 2024 • 09:20 Комментировать

Московский «Локомотив» хотел оформить переход полузащитника Антона Зиньковского, правами на которого владеет «Спартак».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство «железнодорожников» пыталось подписать 28-летнего игрока в летнее трансферное окно, однако запрашиваемая сумма «красно-белыми» не устроила боссов «Локо». Из-за этого переговоры провалились.

Зиньковский играет в составе «народной команды» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел восемь поединков, отметившись тремя голевыми передачами. Трудовое соглашение хавбека со «Спартаком» рассчитано до середины 2027 года. Его рыночная стоимость составляет три миллиона евро.

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