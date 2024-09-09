Экс-тренер «Зенита» оценил дебют Соболева

Экс-тренер петербургского «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о дебютном поединке нападающего Александра Соболева за «сине-бело-голубых». Новичок поучаствовал в товарищеском поединке против «Кайрата» (4:3).
«Соболев очень старался, это было видно. Пока ещё он не «вписан» в игру и выглядит как инородное тело. Но притирается. Раз Семак пригласил Соболева, значит, знает, как будет его использовать», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».
Напомним, что 27-летний центрфорвард перешел в петербургский клуб из московского «Спартака» минувшим летом. Соболев подписал контракт по схеме «3+1».
Бан пользователя