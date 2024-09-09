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Павлюченко рассказал о несостоявшемся трансфере из «Спартака» в ЦСКА

09 Сентября 2024 • 08:13 Комментировать

Экс-футболист национальной сборной России и английского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко вспомнил о несостоявшемся трансфере из «Спартака» в другой московский клуб – ЦСКА.

«Меня в «Зенит» не приглашали. В ЦСКА приглашали. Но я играл за «Спартак» и понимал, что если перейду в ЦСКА, то я домой не приеду», - высказался Павлюченко на ютуб-канале «Это футбол, брат».

Напомним, что Павлюченко защищал цвета «Спартака» с 2003 по 2008 год. В составе сборной России нападающий сыграл 50 поединков и отметился 21 забитым мячом. Роман завершил профессиональную карьеру в 2022 году.

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Евро-Футбол.Ру,
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