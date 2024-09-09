​Колосков: «Жаль, что игру с Таиландом отменили»

Сборная России провела лишь один матч в своём азиатском турне, она сыграла с Вьетнамом, а вот поединок со сборной Таиланда пришлось отменить из-за разыгравшейся стихии - в Юго-Восточной Азии разбушевался тайфун. Бывший президент Российского футбольного Союза Вччеслав Колосков, остающийся почётным президентом организации, сожалеет об отмене второго матча.

- Конечно, плохо, что не сыграли, люди настраивались. Надо в жизни когда-то попробовать, это останется в памяти футболистов, что вот в свое время сыграл в +37, влажность 90%. Но не удалось, половина состава без игры осталась. Приходится только сожалеть, что так случилось, - цитирует слова Колоскова новостное агентство ТАСС.

Напомним, что сборной Вьетнама российская команда отгрузила три мяча.