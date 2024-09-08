Семак ответил, может ли «Зенит» подписать Рабио

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном приглашении бывшего полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабио.

«Я думаю, что это невозможно, учитывая его запросы. Это игрок очень высокого уровня и уровень его заработной платы тоже очень высок», — приводит слова Семака Legalbet.

На данный момент 29-летний Рабио является свободным агентом. Последним клубом французского хавбека был итальянский «Ювентус», за который он выступал с 2019 года.

После семи туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 17 очков. Отрыв от ближайших соперников составляет два балла.