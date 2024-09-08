В Испании удивлены формой Виллиана Жозе

Испанский журналист Diario AS Хосе Антонио Эспина высказался о проблемах форварда «Спартака» Виллиана Жозе.

В начале июля «красно-белые» приобрели 32-летнего бразильца у «Бетиса», однако по сей день футболист не смог набрать форму и даже не попал в заявку на последний матч «Спартака».

«Это удивительно. В Испании, в Ла Лиге у него таких проблем не было, вроде бы. Не знаю, что могло на это повлиять», — цитирует Эспину «РБ Спорт».

Журналист считает, что Жозе все же нужно дать шанс, ведь это хороший нападающий с голевым чутьем.

В футболке «Спартака» Жозе принял участие в шести матчах, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.