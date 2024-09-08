«Спартак» может отложить покупку опорника

Появилась информация о трансферных планах московского «Спартака».

Как известно, летом «красно-белые» хотели усилить позицию опорного полузащитника, однако до сих пор клуб не нашел подходящую кандидатуру.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», вопрос о покупке опорника может быть отложен руководством «Спартака» до зимы.

В настоящий момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков в семи играх. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три балла.

15 сентября подопечные Деяна Станковича будут гостить у махачкалинского «Динамо».