Гранат оценил состав «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Гранат высказался об игре московской команды на старте нового сезона.

По мнению эксперта, в первых турах «Спартак» показал, что у команды качественный подбор футболистов.

— При должном отношении и требованиях спартаковцы могут выдавать хорошие матчи, что мы и видим, — приводит слова Граната Metaratings.

После семи сыгранных туров «Спартак» находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Деяна Станковича 14 набранных очков.

В ближайшем туре столичный клуб встретится в Махачкале с «Динамо». Игра пройдет 15 сентября.