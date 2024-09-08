Гранат оценил прогресс Умярова при Станковиче

Экс-футболист «Спартака» Владимир Гранат поделился мнением о преображении полузащитника «красно-белых» Наиля Умярова.

«При Станковиче меня радует прогресс Умярова. Боюсь сглазить, но пусть Наиль продолжает в том же ключе. Сейчас Умяров совсем другой, нежели до Станковича», — приводит слова Граната Metaratings.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

Действующий контракт Умярова со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 млн евро.