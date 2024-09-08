Пономарёв: «В РПЛ Дзюбе уже делать нечего»

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв поделился комментарием о будущем экс-нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Считаю, что в РПЛ Дзюбе уже делать нечего. Можно, например, в Эмираты съездить: будут там «на столба» играть, сможет он еще годик продержаться там», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

По мнению эксперта, здесь Дзюбе некуда идти, ведь играть в Первой лиге он не будет.

Напомним, минувшим летом 36-летний форвард покинул «Локомотив» на правах свободного агента. За столичный клуб Дзюба выступал с февраля 2023 года.

Ранее нападающий играл за «Спартак», «Зенит», «Ростов» и другие клубы.