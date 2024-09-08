Футбольный эксперт Сергей Подпалый в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о старте сезона РПЛ.

- В этом сезоне «Зенит» уже начал терять очки. Будет борьба за золотые медали?

- У «Зенита» неудача получилась в связи с травмами игроков. Семак рассчитывал на определенный стартовый состав в начале сезона, который проходил по соперникам, как каток. Команда выглядела очень хорошо. Но потом пошли травмы, и питерцы сбавили обороты.

- Неужели настолько все зависит от Глушенкова и Вендела?

- Получается, да. У «Зенита» были отличные приобретения. Люди вошли в состав. Все было хорошо, но ребята выпали и пошли проблемы.

- Чем объясняете для себя феномен Глушенкова?

- Максим – хороший футболист. Он попал в окружение сильных партнеров и получил хороший толчок. Затем раскрепостился. Все стало получаться. Начал забивать.

- Соболев поможет «Зениту»?

- Сложно сказать. Надо посмотреть, как он впишется в команду. Вопросы есть. Кассьерру тяжело будет вытеснить из состава. Так что конкуренция есть и серьезная.

- «Локомотиву» удалось обогнать «Зенит» на коротком этапе. Удивила такая прыть «железнодорожников», от которых в этом сезоне многого не ждали в связи с уходом лидеров?

- Да. Это сюрприз. Вливание молодых ребят сказалось. Отсюда пошли хорошие результаты. Сейчас эта пауза должна пойти команде на пользу, учитывая, что «Локомотив» неудачно сыграл последний матч перед перерывом.

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- В команде почти нет легионеров. Получается, и без иностранцев можно добиваться хороших результатов?

- Если бы были качественные футболисты, как пять-шесть лет назад, уровень чемпионата был бы выше. Сейчас много молодых ребят играет. Им надо еще адаптироваться к чемпионату. Молодежь имеет свойство играть нестабильно. В этом и есть причина недавнего спада у команды.

- Батраков - лучший молодой игрок в РПЛ?

- Думаю, да.

- Его ждет судьба Глушенкова?

- Пока не надо перехваливать парня. У него может быть спад. Надо подождать какое-то время и понаблюдать за его игрой.

- Какие команды будут бороться с «Зенитом»?

- «Спартак» неплохо выглядит. С новым главным тренером произошла встряска, и «красно-белые» сейчас на ходу. Посмотрим, что будет после перерыва, потому что обычно команды тяжело после него вкатываются. Как всегда будет бороться «Краснодар», но, скорее всего, только за тройку. За золото биться будет тяжеловато.

Елена Григорьевская