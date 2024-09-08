Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Подпалый назвал лучшего молодого игрока РПЛ эксклюзив

08 Сентября 2024 • 21:09 Комментировать

Футбольный эксперт Сергей Подпалый в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о старте сезона РПЛ.

- В этом сезоне «Зенит» уже начал терять очки. Будет борьба за золотые медали?

- У «Зенита» неудача получилась в связи с травмами игроков. Семак рассчитывал на определенный стартовый состав в начале сезона, который проходил по соперникам, как каток. Команда выглядела очень хорошо. Но потом пошли травмы, и питерцы сбавили обороты. 

- Неужели настолько все зависит от Глушенкова и Вендела?

- Получается, да. У «Зенита» были отличные приобретения. Люди вошли в состав. Все было хорошо, но ребята выпали и пошли проблемы.

- Чем объясняете для себя феномен Глушенкова?

- Максим – хороший футболист. Он попал в окружение сильных партнеров и получил хороший толчок. Затем раскрепостился. Все стало получаться. Начал забивать.

- Соболев поможет «Зениту»?

- Сложно сказать. Надо посмотреть, как он впишется в команду. Вопросы есть. Кассьерру тяжело будет вытеснить из состава. Так что конкуренция есть и серьезная.

- «Локомотиву» удалось обогнать «Зенит» на коротком этапе. Удивила такая прыть «железнодорожников», от которых в этом сезоне многого не ждали в связи с уходом лидеров?

- Да. Это сюрприз. Вливание молодых ребят сказалось. Отсюда пошли хорошие результаты. Сейчас эта пауза должна пойти команде на пользу, учитывая, что «Локомотив» неудачно сыграл последний матч перед перерывом.  

Реклама


- В команде почти нет легионеров. Получается, и без иностранцев можно добиваться хороших результатов?

- Если бы были качественные футболисты, как пять-шесть лет назад, уровень чемпионата был бы выше. Сейчас много молодых ребят играет. Им надо еще адаптироваться к чемпионату. Молодежь имеет свойство играть нестабильно. В этом и есть причина недавнего спада у команды. 

- Батраков - лучший молодой игрок в РПЛ?

- Думаю, да.

- Его ждет судьба Глушенкова?

- Пока не надо перехваливать парня. У него может быть спад. Надо подождать какое-то время и понаблюдать за его игрой.

- Какие команды будут бороться с «Зенитом»?

- «Спартак» неплохо выглядит. С  новым главным тренером произошла встряска, и «красно-белые» сейчас на ходу. Посмотрим, что будет после перерыва, потому что обычно команды тяжело после него вкатываются. Как всегда будет бороться «Краснодар», но, скорее всего, только за тройку. За золото биться будет тяжеловато.

Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Подпалый
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду Анчелотти выбрал место работы после «Реала», Зидан едет в АПЛ, а Роналду выбрал себе партнёра – в главных слухах недели Клопп будет тренировать «Боруссию» «Спартак» выбрал нового форварда после неудачи с Кордобой Агуэро назвал игрока, который заслуживает «Золотой мяч» - это не Винисиус и не Беллингем Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Месси обратился к ди Марии, ушедшему из сборной Аргентины «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Серхио Рамос может перейти в испанский суперклуб
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Известны все претенденты на «Золотой мяч» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Много борьбы без угроз воротам - «Ювентус» с «Ромой» сыграли по нулям
Спортивные новости
Соболенко обыграла Пегулу и выиграла US Open СКА добыл победу над «Ладой» в матче КХЛ Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ Терещенко отреагировал на поражения СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Сентября
21:11 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «В РПЛ Дзюбе уже делать нечего»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Подпалый назвал лучшего молодого игрока РПЛ эксклюзив
20:28 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Ожиданий от Соболева в «Зените» никаких нет»
20:10 · Кубок России
«Амкал» сыграет с «Аланией», а «Ротор» отправится в Ульяновск — итоги жеребьёвки Кубка России официально
20:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» дожал «Нефтехимик», проведя больше тайма в большинстве
19:52 · Россия. Премьер-лига
Радченко: Семак смог увидеть, в каком состоянии Соболев
19:40 · Россия. Премьер-лига
Семак — о матче с «Кайратом»: «Эта игра полезна для тех, кто меньше получает игровую практику»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал дебют Соболева в «Зените»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Первак назвал клубы, которые подойдут Дзюбе
19:16 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «У Дзюбы критический возраст»
18:56 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: Большой вопрос, усилит ли Соболев «Зенит» 1
18:14 · Россия. Премьер-лига
Бородюк: «Сергеев будет забивать в «Крыльях Советов»
17:57 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий — о яркой игре Глушенкова: «Не уверен, что это надолго» 1
17:49 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Акроном», Сергеев забил после возвращения
17:37 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: Бразильская лига намного интереснее, чем РПЛ
17:28 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» может потерять нападающего слухи
17:19 · Россия. Премьер-лига
Босс «Зенита» ответил на грубые оскорбления Соболева фанатами
17:05 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Первые матчи Соболеву, конечно, будут свистеть»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Семак объяснил отсутствие Клаудиньо
16:47 · Россия. Премьер-лига
«Как «тики-така» Гвардиолы»: Ари назвал российского тренера, который его впечатляет
16:05 · Россия. Премьер-лига
Соболев и Тимощук – в основе «Зенита», Аршавин – в составе «Кайрата»
16:00 · Россия. Премьер-лига
Дзюба не перейдёт в «Динамо» из Махачкалы
15:56 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Зенита» жёстко оскорбляли Соболева 1
15:44 · Россия. Премьер-лига
Губерниев призвал Дзюбу извиниться
15:31 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» готов пойти на работу в «Зенит»
Все новости
Рекомендуем