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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гилерме рассказал, как обстоят дела с поиском нового клуба эксклюзив

08 Сентября 2024 • 20:31 Комментировать

Бывший вратарь «Локомотива» Гилерме в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил старт «Локомотива» в РПЛ.

- Расскажите, как у вас дела? Вы ведь еще официально не «повесили бутсы на гвоздь».

- Я стараюсь поддерживать форму. Занимаюсь многими видами спорта: теннисом, футболом, паделом. Самое главное, быть в хороших кондициях.

- Какие-то предложения по работе поступают?

- Было несколько вариантов, но пока не могу ничего сказать. Еще не определился.

- Хотели бы найти работу поближе к Москве или все равно?

- Не обязательно в Москве. Главное, в России. Если бы нашелся вариант в Москве – вообще было бы супер.   

- Как оцениваете старт «Локомотива» в этом чемпионате?

- Очень рад за команду. Перед сезоном все переживали по поводу потерь ведущих игроков, но ребята, которые остались, справились с этой непростой ситуацией. Они большие молодцы. Видно, что у «Локомотива» хороший потенциал. Все зависит от самих футболистов. Если будут верить в себя, смогут реализовать свой потенциал и занять высокое место.

- То есть вы были удивлены, что «Локомотиву» удалось даже полидировать в начале сезона?

- Конечно, учитывая проблемы, о которых я говорил. В РПЛ есть «Зенит», который стоит особняком и все остальные клубы. Но я думаю, этот сезон будет интересным.

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- Ждете борьбу за золотые медали?

- Она по любому будет. Сезон длинный. Да, состав у питерцев очень хороший, но все видели, что было в прошлом чемпионате. Все боролись. Уверен, в этом сезоне будет то же самое. Я на это надеюсь. 

- Латышонок здорово начал выступать за «Зенит». Как оцениваете его игру?

- Я следил за ним еще тогда, когда он был в «Балтике». Поэтому не удивлен его игрой.

- Кто лучший вратарь в РПЛ на данный момент?

- Сейчас много хороших голкиперов: Лантратов, Лунёв, Латышонок. Максименко вернулся в хорошую форму.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гилерме
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