Смородская: «Ожиданий от Соболева в «Зените» никаких нет»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос о своих ожиданиях от игры форварда Александра Соболева за «Зенит».

«Ожиданий от Соболева в «Зените» никаких нет. Надо смотреть по ситуации, а не ожидать чего-то. Ему надо научиться играть с холодной головой и результат придет», — приводит слова Смородской портал «РБ Спорт».

Напомним, в конце августа «Зенит» объявил о покупке 27-летнего Соболева у «Спартака». Нападающий уже успел дебютировать за команду в товарищеском матче с «Кайратом» (4:3).

14 сентября подопечные Сергея Семака встретятся с ЦСКА. Начало матча восьмого тура РПЛ запланировано на 16:30 по московскому времени.