Радченко: Семак смог увидеть, в каком состоянии Соболев

Российский тренер Дмитрий Радченко высказался о товарищеском матче между «Зенитом» и «Кайратом».

Контрольный поединок завершился победой команды Сергея Семака со счетом 4:3. Стоит сказать, что впервые в футболке «Зенита» на поле появился российский форвард Александр Соболев.

«Думаю, игра была информативной для Сергея Семака, он смог увидеть, в каком состоянии находится футболист. В последнее время у Соболева не все складывалось в «Спартаке», он мало играл», — приводит слова Радченко «Матч ТВ».

Свой следующий матч «Зенит» проведет 14 сентября. В этот день коллектив из Санкт-Петербурга встретится в гостях с ЦСКА в рамках восьмого тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 16:30 по мск.