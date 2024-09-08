Семак — о матче с «Кайратом»: «Эта игра полезна для тех, кто меньше получает игровую практику»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в товарищеском матче с «Кайратом».

Встреча между командами завершилась со счетом 4:3 в пользу «сине-бело-голубых».

— Интересный матч, было много моментов и забитых мячей, то, что любят болельщики, которых для товарищеского матча пришло довольно много. Эта игра полезна для тех, кто меньше получает игровую практику, — цитирует Семака «Матч ТВ».

14 сентября «Зенит» проведет матч восьмого тура РПЛ против ЦСКА, начало — в 16:30 по мск.

Ранее наставник санкт-петербургского клуба поделился комментарием о дебюте нападающего Александра Соболева.