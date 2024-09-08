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Семак прокомментировал дебют Соболева в «Зените»

08 Сентября 2024 • 19:34 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
14.09 16:30

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дебютном матче форварда Александра Соболева в составе команды.

8 сентября «сине-бело-голубые» одержали победу в товарищеском матче над «Кайратом» (4:3). Соболев вышел на поле в стартовом составе и отыграл 85 минут.

«Хорошо. В первые 20 минут ему было тяжеловато, долго входил в игру, сказывается отсутствие игровой практики, но вообще смотрелся хорошо и полезно», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Официальный дебют Соболева за «Зенит» может состояться 14 сентября. В этот день подопечные Семака сыграют в гостях с ЦСКА. Старт поединка восьмого тура чемпионата России запланирован на 16:30 по московскому времени.

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