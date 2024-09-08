Первак назвал клубы, которые подойдут Дзюбе

Футбольный функционер Юрий Первак ответил на вопрос, в каком клубе ему было бы интересно увидеть нападающего Артёма Дзюбу.

«Ему больше всего подходит «Рубин», хорошая тренерская команда. Еще интересный вариант — махачкалинское «Динамо», — приводит слова Первака «Матч ТВ».

При этом эксперт считает, что удаленность от Москвы наверняка будет играть свою роль для Дзюбы при выборе новой команды.

Напомним, после окончания прошлого сезона РПЛ «Локомотив» объявил о прекращении сотрудничества с 36-летним Дзюбой в связи с истечением срока контракта. По сей день футболист находится в статусе свободного агента.