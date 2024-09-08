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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов: «У Дзюбы критический возраст»

08 Сентября 2024 • 19:16 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
14.09 12:00

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о будущем российского форварда Артёма Дзюбы.

«Не факт, что Артём правда кому-то нужен в чемпионате России. Возраст сейчас у него критический. Если его возьмут в РПЛ, наверняка это будет последний клуб в карьере Дзюбы», — приводит слова Гаврилова Metaratings.

Ранее стало известно, что 36-летний футболист ведет переговоры с несколькими командами Российской премьер-лиги.

Последним клубом Дзюбы был московский «Локомотив». Нападающий выступал за «железнодорожников» с февраля 2023 года. За это время он принял участие в 39 матчах с учетом всех турниров, забил 12 голов и сделал девять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Юрий Гаврилов

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