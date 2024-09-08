Гаврилов: «У Дзюбы критический возраст»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о будущем российского форварда Артёма Дзюбы.

«Не факт, что Артём правда кому-то нужен в чемпионате России. Возраст сейчас у него критический. Если его возьмут в РПЛ, наверняка это будет последний клуб в карьере Дзюбы», — приводит слова Гаврилова Metaratings.

Ранее стало известно, что 36-летний футболист ведет переговоры с несколькими командами Российской премьер-лиги.

Последним клубом Дзюбы был московский «Локомотив». Нападающий выступал за «железнодорожников» с февраля 2023 года. За это время он принял участие в 39 матчах с учетом всех турниров, забил 12 голов и сделал девять ассистов.