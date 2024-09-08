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Балахнин: Большой вопрос, усилит ли Соболев «Зенит»

08 Сентября 2024 • 18:56 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Зенит
14.09 16:30

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о переходе форварда Александра Соболева в «Зенит».

Специалист сомневается, что Соболев сможет усилить «Зенит», ведь сейчас там есть стабильно забивающие футболисты.

«В составе «сине-бело-голубых» очень большая конкуренция, в условиях которой Соболев по сути еще никогда не был», — приводит слова Балахнина Legalbet.

Напомним, в конце августа «Зенит» объявил о трансфере 27-летнего футболиста из «Спартака». Сумма сделки составила десять миллионов евро.

После семи туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 17 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Балахнин Александр Соболев ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
08 Сентября 2024 в 18:59
В матче с Кайратом он смотрелся очень гармонично и поучаствовал в трёх голах
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