Балахнин: Большой вопрос, усилит ли Соболев «Зенит»

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о переходе форварда Александра Соболева в «Зенит».

Специалист сомневается, что Соболев сможет усилить «Зенит», ведь сейчас там есть стабильно забивающие футболисты.

«В составе «сине-бело-голубых» очень большая конкуренция, в условиях которой Соболев по сути еще никогда не был», — приводит слова Балахнина Legalbet.

Напомним, в конце августа «Зенит» объявил о трансфере 27-летнего футболиста из «Спартака». Сумма сделки составила десять миллионов евро.

После семи туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 17 очков.