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Дебют Соболева и дубль Гонду: «Зенит» перезабивал «Кайрат» по бразильской системе

08 Сентября 2024 • 18:53 Комментировать
Кайрат
3:4
Зенит
окончен

«Зенит», чтобы не выпадать из ритма, во время международной паузы провёл в рамках Winline Суперсерии клубный товарищеский матч с «Кайратом». Играли питерцы на выезде, в Алматы.

Протокол игры  
Кайрат3:4Зенит
  37'Ерохин Александр (0:1)
  51'Кассьерра Матео (0:2)
Жоао Пауло XIV (1:2) 54'  
Станоев Юг (2:2) 66'  
  73'Гонду Лусиано (2:3)
  78' (2:4)
Швырев Вячеслав (3:4) 90'  
Ульянов ВадимЮлдошев ИброхимхалилАрад ОфриСергеев Дмитрий СергеевичСейдахмет ЕркебуланУльшин АндрейАршавин АндрейСорокин ЕгорШвырев ВячеславЖоао Пауло XIVСантана Элдер
Запасные: Устименко ДанилОматай МирасЗария ГеоргийМрынский АлександрСмаилбек СагдиБижан АскарСтаноев ЮгВалгушев Глеб
Кержаков МихаилЧистяков ДмитрийДуглас СантосВендел ЖералдоАртурЕрохин АлександрНиноМантуан ГуставоТимощук АнатолийАхметов ИльзатСоболев Александр
Запасные: Тарасов АлександрВасильев Дмитрий АлексеевичКассьерра МатеоЧернов СергейКашеев ГеоргийБазилевский НикитаМушкарин ДенисБарриос ВильмарГонду ЛусианоАдамов Денис
08 сентября. Стадион "Центральный стадион Алматы" (Алматы).
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Заранее рекламировалось, что в этом матче за «Зенит» дебютирует Александр Соболев. Пока это контрольный дебют – официальный будет позже. Новое время у «сине-бело-голубых» пересеклось со старым, потому как в стартовом составе гостей оказался и 45-летний Анатолий Тимощук, тренер-ассистент «Зенита». У «Кайрата» же в основе появился 43-летний Андрей Аршавин.

Если бы сыграли эти команды на несколько дней раньше, то «Зениту» противостоял бы в качестве главного тренера «Кайрата» Александр Кержаков. Но тот ушёл в отставку при скандальных обстоятельствах. К товарищескому матчу против «Зенита» алматинскую команду готовил Рафаэль Уразбахтин.

Хозяева неплохо начали встречу, старались держать инициативу. Аршавин пускался в дриблинг в левой зоне атаки, но обострить всё же не удалось ветерану. Он и Тимощук отыграли за разные команды примерно четверть-треть часа, после чего были заменены. Изначально планировалось не мучить их долгим пребыванием на поле.

На восьмой минуте Элдер Сантана дальним ударом реально потревожил Михаила Кержакова – тот отвёл угрозу на угловой. Другой бразилец «Кайрата» – Жоао Пауло – включился позже. На 22-й минуте он с разворота пробил после прострела с левого фланга и не попал в правый угол. Потом ещё с дальней дистанции пальнул Жоау Пауло – совсем выше получилось, но там рикошет был.

Зенитовцы в своих атаках ориентировались на взаимодействие с недлинными передачами. По истечении получаса игры удар Васильева оказался заблокирован, и это были уже подступы гостей к забитому голу. Вскоре запутали петербуржцы оборону хозяев так, что Ерохину трудно было не катнуть мяч в пустые ворота, когда коротко ему справа отпасовал Вендел (0:1).

А вот Клаудиньо не было в заявке «Зенита» на игру, он остался в Санкт-Петербурге. У него вроде образовалось какое-то недомогание, из-за которого он в Казахстан не поехал. Из-за повреждений участие в матче со стороны «Зенита» не принимали Глушенков, Родригао, Горшков и Волков, выбывший вообще на полгода.

У «Зенита» в перерыве произошли четыре замены (в том числе вратарская), у «Кайрата» – три (тоже в том числе вратарская). Кержакова заменил Адамов, Нино – Барриос, ну и в атаку к Соболеву добавились Гонду с Кассьеррой, вышедшие вместо Дугласа Сантоса и Вендела.

Начало второго тайма нескучным выдалось. Гонду дважды бил издали – в первом случае Устименко отбил, во втором оказалось мимо. Мантуан навесил справа на Соболева, чей удар головой отразил вратарь, а на добивании был неотразим Кассьерра (0:2).

Казахстанская команда быстро забила в ответ. Жоао Пауло оставил не у дел Чистякова и пробил где-то с левого угла вратарской. Адамов парировал, но неудачно, ведь мяч проскочил в сетку, несмотря на подкат Артура (1:2). А достань до мяча Сантана, когда подавал слева Юлдошев, вполне мог счёт и сравняться.

Команды вошли во вкус и увлеклись дальними ударами. Артур, правда, бил из пределов штрафной площади, ему мяч в левую сторону продлил сориентировавшийся Соболев. Гонду потом скинул под удар Кассьерре. В обоих случаях удары не приходились в створ.

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В общем, открытая игра шла. В контратаке «Кайрат» довёл счёт до равного состояния. Зария отдал пас правее на Станоева, и тот пробил в ворота мимо Адамова (2:2). А дальше на авансцену ступил Лусиано Гонду. Аргентинец наглядно продемонстрировал, для чего Семак отрядил его на поле.

Кстати, 18-летний Александр Тарасов у «Зенита» вышел для того, чтобы сделать голевую передачу. Как раз его высокий навес с левого фланга замкнул Гонду, когда устанавливал счёт 2:3. А 2:4 стало, когда Лусиано чётко реализовал рандеву с Устименко, воспользовавшись прекрасным проникающим пасом Кассьерры.

«Кайрат» тоже мог забивать ещё – и забил на второй добавленной минуте. Швырёв прорвался к Адамову и установил цифры 3:4 – это итог уже. Можно сказать, питерцы сыграли по бразильской системе, которая гласит, что вы нам забьёте сколько сможете, а мы вам – сколько захотим.

Кирилл Иванцов

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